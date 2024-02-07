Российский лидер Владимир Путин отметил важность электроснабжения Восточного полигона для регионов Дальнего Востока.

Путин поблагодарил всех участников работы по обеспечению электроснабжения Восточного полигона.

«Это очень важная работа не только для транспортной отрасли, не только для развития железных дорог, но и для жителей восьми регионов Дальнего Востока», — заявил российский президент.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о планах по газификации региона в 2024—2025 годах. На работы будет выделено почти 800 млн рублей — 445 млн в 2024 году и 354 млн в 2025-м.