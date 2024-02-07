Глазовский университет создаст центры открытого образования на Кубе
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на ректора вуза Янину Чиговскую-Назарову.
Отмечается, что между вузами уже подписан договор о сотрудничестве.
Центры появятся в Гаванском университете и Университете Матансаса. В последнем площадка по изучению русского языка и культуры откроется до 11 февраля.
До этого ГИПУ имени В.Г. Короленко уже запустил центры открытого образования в Венесуэле и Никарагуа.
Ранее ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Олег Трофимов рассказал о перспективах развития вуза.