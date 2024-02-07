RT в Telegram
Подпишись

Глазовский университет создаст центры открытого образования на Кубе

Короткая ссылка
Глазовский инженерно-педагогический университет имени Короленко создаст два центра открытого образования на Кубе.
Глазовский университет создаст центры открытого образования на Кубе
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на ректора вуза Янину Чиговскую-Назарову.

Отмечается, что между вузами уже подписан договор о сотрудничестве.

Центры появятся в Гаванском университете и Университете Матансаса. В последнем площадка по изучению русского языка и культуры откроется до 11 февраля.

До этого ГИПУ имени В.Г. Короленко уже запустил центры открытого образования в Венесуэле и Никарагуа.

Ранее ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Олег Трофимов рассказал о перспективах развития вуза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить