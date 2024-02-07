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Власти ЯНАО рассказали о планируемом ремонте объектов образования в ДНР

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В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о предстоящем ремонте школ и детских садов в ДНР.
Власти ЯНАО рассказали о планируемом ремонте объектов образования в ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В поселковых школах строители заменят кровлю, обновят системы тепловодоснабжения, установят пожарные сигнализации и станции водоочистки. При необходимости пробурят скважины для организации питьевого водоснабжения. Внутри каждой школы сделают ремонт, установят новую мебель и оборудование», — сказали в кабмине округа.

Ремонт четырёх школ и шести детских садов пройдёт в сёлах Бугас, Новоалексеевка, Октябрьское, Привольное, а также в посёлке городского типа Донское в Волновахском районе ДНР.

Ранее сообщалось, что в Московской области до конца текущего года планируется отремонтировать около 20 социальных учреждений.

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