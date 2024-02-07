Власти ЯНАО рассказали о планируемом ремонте объектов образования в ДНР
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«В поселковых школах строители заменят кровлю, обновят системы тепловодоснабжения, установят пожарные сигнализации и станции водоочистки. При необходимости пробурят скважины для организации питьевого водоснабжения. Внутри каждой школы сделают ремонт, установят новую мебель и оборудование», — сказали в кабмине округа.
Ремонт четырёх школ и шести детских садов пройдёт в сёлах Бугас, Новоалексеевка, Октябрьское, Привольное, а также в посёлке городского типа Донское в Волновахском районе ДНР.
Ранее сообщалось, что в Московской области до конца текущего года планируется отремонтировать около 20 социальных учреждений.