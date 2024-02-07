Голикова: российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше поддержки

Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время своего выступления на форуме национальных достижений на площадке международной выставки-форума «Россия» заявила, что российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше финансовой поддержки.

Соответствующее заявление она сделала на пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства».

«За 20 лет охват семей мерами финансовой поддержки вырос в десять раз», — цитирует её ТАСС.

Голикова подчеркнула, что в 2023 году объём федеральной поддержки в рамках детского бюджета составил 2,8 трлн рублей, а в следующем году эта сумма увеличится ещё на 100 млрд рублей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области выделят не менее 2 тыс. участков для многодетных семей в 2024 году.