RT в Telegram
Подпишись

Голикова: российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше поддержки

Короткая ссылка
Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время своего выступления на форуме национальных достижений на площадке международной выставки-форума «Россия» заявила, что российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше финансовой поддержки.
Голикова: российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше поддержки
  • РИА Новости

Соответствующее заявление она сделала на пленарной сессии «Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства».

«За 20 лет охват семей мерами финансовой поддержки вырос в десять раз», — цитирует её ТАСС.

Голикова подчеркнула, что в 2023 году объём федеральной поддержки в рамках детского бюджета составил 2,8 трлн рублей, а в следующем году эта сумма увеличится ещё на 100 млрд рублей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области выделят не менее 2 тыс. участков для многодетных семей в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить