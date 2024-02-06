В Москве определили новые ароматы столичного транспорта

В Москве выбрали новые ароматы для столичного транспорта. Аромат белого пиона можно будет ощутить на автовокзалах Центральный, Саларьево и Северные Ворота, а также на эскалаторной галерее на Воробьёвых горах.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

На пересадочном узле «Деловой центр» можно будет почувствовать аромат тонка.

«Концентрация будет регулярно меняться в зависимости от температуры воздуха, количества пассажиров и их пожеланий. Устройства никак не повлияют на облик транспорта. Эксклюзивные ароматы московского транспорта безопасны, гипоаллергенны и получили необходимую сертификацию», — отметили в ведомстве.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.