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В Москве определили новые ароматы столичного транспорта

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В Москве выбрали новые ароматы для столичного транспорта. Аромат белого пиона можно будет ощутить на автовокзалах Центральный, Саларьево и Северные Ворота, а также на эскалаторной галерее на Воробьёвых горах.
В Москве определили новые ароматы столичного транспорта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

На пересадочном узле «Деловой центр» можно будет почувствовать аромат тонка.

«Концентрация будет регулярно меняться в зависимости от температуры воздуха, количества пассажиров и их пожеланий. Устройства никак не повлияют на облик транспорта. Эксклюзивные ароматы московского транспорта безопасны, гипоаллергенны и получили необходимую сертификацию», — отметили в ведомстве.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.

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