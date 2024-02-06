Киберэксперт Косарев рассказал о способах борьбы с телефонными мошенниками

Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев рассказал, как бороться с телефонными мошенниками.

«Мошенники всегда представляются теми, кем они не являются, просто запугивают свою жертву или иными психологическими методами вгоняют её в стресс и, пользуясь состоянием когнитивной неопределённости или ступора, добиваются от неё нужных им действий», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, любую информацию нужно проверять напрямую у источника, то есть необходимо перезвонить туда, откуда якобы поступил звонок.

Как считает Косарев, важную роль играет здоровое недоверие ко всей поступающей информации.

«Обязательной становится проверка из нескольких источников этой поступающей информации и способность сохранить хладнокровие, когда вас пытаются вывести из равновесия. Вот основа сбережения от мошенников личных финансов и вашего спокойствия», — добавил он.

Ранее эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин посоветовал избегать слов «да» и «нет», если есть подозрение, что с вами по телефону разговаривает мошенник.