РЭО: юрлицу грозит штраф до 400 тысяч рублей за свалку яиц в Омской области
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Кроме того, предусмотрена административная ответственность за причинение вреда почве.
«Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возлагается на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков», — приводит РИА Новости слова главы РЭО Дениса Буцаева.
Ранее председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявил о завершении первого этапа рекультивации свалок в Сюмсинском и Дебесском районах региона.