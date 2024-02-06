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РЭО: юрлицу грозит штраф до 400 тысяч рублей за свалку яиц в Омской области

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Юридическому лицу грозит штраф до 400 тыс. рублей за организацию свалки из куриных яиц в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).
РЭО: юрлицу грозит штраф до 400 тысяч рублей за свалку яиц в Омской области
  • Gettyimages.ru

Кроме того, предусмотрена административная ответственность за причинение вреда почве.

«Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возлагается на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков», — приводит РИА Новости слова главы РЭО Дениса Буцаева.

Ранее председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявил о завершении первого этапа рекультивации свалок в Сюмсинском и Дебесском районах региона.

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