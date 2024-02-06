В России предложили увеличить недекларируемый ввоз валюты до $30 тысяч
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Этот вопрос был поднят на пресс-конференции представителей отрасли. Выступил в том числе участник рабочей группы РСТ по въездному туризму Александр Мусихин.
«Приезжают туристы с достаточно большой покупательской способностью, в том числе из стран Ближнего Востока, где сумма $10 тыс. — достаточно небольшая», — цитирует его РИА Новости.
Агентство напоминает, что летом власти России приняли закон, позволяющий российским банкам удалённо открывать счета иностранцам.