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В России предложили увеличить недекларируемый ввоз валюты до $30 тысяч

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Представители туристической отрасли России предлагают увеличить недекларируемый лимит на ввоз иностранной валюты с $10 тыс. до $30 тыс. Работники индустрии пожаловались, что зарубежные туристы иногда сталкиваются со сложностями при оплате услуг и товаров в стране, так как доступные инструменты для использования зарубежных карт отсутствуют.
В России предложили увеличить недекларируемый ввоз валюты до $30 тысяч
  • Gettyimages.ru

Этот вопрос был поднят на пресс-конференции представителей отрасли. Выступил в том числе участник рабочей группы РСТ по въездному туризму Александр Мусихин.

«Приезжают туристы с достаточно большой покупательской способностью, в том числе из стран Ближнего Востока, где сумма $10 тыс. — достаточно небольшая», — цитирует его РИА Новости.

Агентство напоминает, что летом власти России приняли закон, позволяющий российским банкам удалённо открывать счета иностранцам.

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