Специалист Малышенко рассказал о необходимом снаряжении автомобиля зимой

Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко рассказал, чем должен быть оснащён автомобиль в период обильных снегопадов.

Главное, никогда не стоит пытаться вытащить машину в одиночку, если на то нет острой необходимости, заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметил специалист, лучше всегда быть готовым к тому, что машина не может выехать из сугроба. Поэтому в багажнике постоянно должны находиться комплект инструментов, осветительные приборы, комплект защитной одежды и перчатки, чтобы избежать травм.

«Всегда старайтесь держать в своём автомобиле верёвку или стропу. Так, применяя метод полиспастов, вы увеличите шансы на извлечение транспортного средства из снега, песка или грязи. Конечно, схемы подобных систем лучше заранее посмотреть на просторах сети, можно выучить, а можно распечатать и положить рядом с верёвкой», — сказал специалист.

Но лучше всего, по мнению Малышенко, перед тем как отправляться в путешествие, изучить карту и построить наиболее безопасный маршрут.

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