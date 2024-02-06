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Москва предоставила 28 га земли под многофункциональные центры в 2023 году

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Москва выделила компаниям почти 28 га земли для строительства многофункциональных центров в рамках масштабных инвестиционных проектов в 2023 году. Новые объекты создадут в восьми административных округах, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва предоставила 28 га земли под многофункциональные центры в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Город заключил с инвесторами 17 договоров аренды земли общей площадью 27,8 га для строительства многофункциональных центров. В результате появятся торговый центр с гостиницей и паркингом, культурно-развлекательный, офисный и деловые комплексы», — отметил Ефимов.

Площадь этой коммерческой недвижимости превысит 400 тыс. кв. м.

Ранее НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала о реконструкции участка в Зеленограде в рамках программы комплексного развития территорий.

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