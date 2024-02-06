Москва предоставила 28 га земли под многофункциональные центры в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Город заключил с инвесторами 17 договоров аренды земли общей площадью 27,8 га для строительства многофункциональных центров. В результате появятся торговый центр с гостиницей и паркингом, культурно-развлекательный, офисный и деловые комплексы», — отметил Ефимов.
Площадь этой коммерческой недвижимости превысит 400 тыс. кв. м.
Ранее НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала о реконструкции участка в Зеленограде в рамках программы комплексного развития территорий.