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В отеле в Петербурге электрика раздавило лифтом

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В отеле в Санкт-Петербурге погиб электрик во время работы по починке лифта. Его раздавила кабина лифта.
В отеле в Петербурге электрика раздавило лифтом
  • Gettyimages.ru

Как сообщается в Telegram-канале регионального отделения СК, следователи уже начали доследственную проверку по факту обнаружения в отеле, расположенном на улице Профессора Ивашенцева, тела 56-летнего работника.

«В настоящее время осматривается место происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы», — говорится в заявлении ведомства.

При этом источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, предположительно, электрику раздавило голову кабиной.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске мужчина упал в шахту лифта после конфликта с охранником бара.

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