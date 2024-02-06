Бастрыкину доложат о ситуации с мальчиком, которому не могут поставить диагноз
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Проведённые анализы и регулярное стационарное наблюдение ребёнка результатов не принесли. До настоящего времени соответствующее лечение мальчику не назначено», — рассказали в пресс-службе СК России.
По имеющейся информации, с просьбой о помощи в приёмную Бастрыкина «ВКонтакте» обратилась мать ребёнка. За три года лечения мальчик 17 раз лежал в больницах под наблюдением, но точный диагноз ему до сих пор не поставлен.
По данному факту было проведено три консилиума с участием докторов медицинских наук и главных внештатных детских специалистов Минздрава Челябинской области.
Ранее сообщалось, что Александру Бастрыкину повторно доложат об обстоятельствах смерти новорождённого в Кургане.