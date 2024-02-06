Бастрыкину доложат о ситуации с мальчиком, которому не могут поставить диагноз

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ситуации с 12-летним челябинцем, которому в течение трёх лет медработники не могут поставить диагноз заболевания.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Проведённые анализы и регулярное стационарное наблюдение ребёнка результатов не принесли. До настоящего времени соответствующее лечение мальчику не назначено», — рассказали в пресс-службе СК России.

По имеющейся информации, с просьбой о помощи в приёмную Бастрыкина «ВКонтакте» обратилась мать ребёнка. За три года лечения мальчик 17 раз лежал в больницах под наблюдением, но точный диагноз ему до сих пор не поставлен.

По данному факту было проведено три консилиума с участием докторов медицинских наук и главных внештатных детских специалистов Минздрава Челябинской области.

Ранее сообщалось, что Александру Бастрыкину повторно доложат об обстоятельствах смерти новорождённого в Кургане.