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Бастрыкину доложат о ситуации с мальчиком, которому не могут поставить диагноз

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Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ситуации с 12-летним челябинцем, которому в течение трёх лет медработники не могут поставить диагноз заболевания.
Бастрыкину доложат о ситуации с мальчиком, которому не могут поставить диагноз
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Проведённые анализы и регулярное стационарное наблюдение ребёнка результатов не принесли. До настоящего времени соответствующее лечение мальчику не назначено», — рассказали в пресс-службе СК России.

По имеющейся информации, с просьбой о помощи в приёмную Бастрыкина «ВКонтакте» обратилась мать ребёнка. За три года лечения мальчик 17 раз лежал в больницах под наблюдением, но точный диагноз ему до сих пор не поставлен.

По данному факту было проведено три консилиума с участием докторов медицинских наук и главных внештатных детских специалистов Минздрава Челябинской области.

Ранее сообщалось, что Александру Бастрыкину повторно доложат об обстоятельствах смерти новорождённого в Кургане.

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