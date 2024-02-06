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В парке «Кузьминки» в Москве создадут новые точки общепита

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Глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов рассказал о благоустройстве столичного парка «Кузьминки».
В парке «Кузьминки» в Москве создадут новые точки общепита
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Например, сейчас на аукционы выставили шесть киосков, расположенных на территории парка «Кузьминки». Площадь каждого объекта — пять квадратных метров. Победители откроют в них точки общепита. Принять участие в торгах могут все желающие», — сказал Пуртов.

В настоящее время киоски уже установлены в зоне отдыха у входа на площадку аттракционов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 9 февраля.

Сами онлайн-аукционы состоятся 14 февраля.

Ранее в правительстве Москвы рассказали о предстоящих в феврале выставках, экскурсиях, лекциях и викторинах в городских парках.

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