В парке «Кузьминки» в Москве создадут новые точки общепита

Глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов рассказал о благоустройстве столичного парка «Кузьминки».

Об этом сообщает НСН.

«Например, сейчас на аукционы выставили шесть киосков, расположенных на территории парка «Кузьминки». Площадь каждого объекта — пять квадратных метров. Победители откроют в них точки общепита. Принять участие в торгах могут все желающие», — сказал Пуртов.

В настоящее время киоски уже установлены в зоне отдыха у входа на площадку аттракционов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 9 февраля.

Сами онлайн-аукционы состоятся 14 февраля.

Ранее в правительстве Москвы рассказали о предстоящих в феврале выставках, экскурсиях, лекциях и викторинах в городских парках.