В Кургане опубликовали список необычных вакансий февраля
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Так, в городе ищут театрального осветителя, ему готовы предложить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц, сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Авито Работа».
На предприятие по производству оборудования для нефтегазовой отрасли требуется сотрудник на должность испытателя на герметичность с окладом 50 тыс. рублей.
Также в городе ищут продавца-рыболова в специализированный магазин. Такому специалисту готовы предложить оклад в размере 40—75 тыс. рублей.
Ранее сайт progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.