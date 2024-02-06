RT в Telegram
Подпишись

В Кургане опубликовали список необычных вакансий февраля

Короткая ссылка
Эксперты рынка труда провели исследование и опубликовали список необычных вакансий февраля в Кургане.
В Кургане опубликовали список необычных вакансий февраля
  • Gettyimages.ru

Так, в городе ищут театрального осветителя, ему готовы предложить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц, сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Авито Работа».

На предприятие по производству оборудования для нефтегазовой отрасли требуется сотрудник на должность испытателя на герметичность с окладом 50 тыс. рублей.

Также в городе ищут продавца-рыболова в специализированный магазин. Такому специалисту готовы предложить оклад в размере 40—75 тыс. рублей.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить