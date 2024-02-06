В Кургане опубликовали список необычных вакансий февраля

Эксперты рынка труда провели исследование и опубликовали список необычных вакансий февраля в Кургане.

Так, в городе ищут театрального осветителя, ему готовы предложить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц, сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Авито Работа».

На предприятие по производству оборудования для нефтегазовой отрасли требуется сотрудник на должность испытателя на герметичность с окладом 50 тыс. рублей.

Также в городе ищут продавца-рыболова в специализированный магазин. Такому специалисту готовы предложить оклад в размере 40—75 тыс. рублей.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.