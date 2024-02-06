Психолог Акентьева посоветовала родителям не давать телефоны дошкольникам

Медицинский психолог Новоуренгойского ПНД Светлана Акентьева высказалась о целесообразности использования телефонов маленькими детьми.

«Многие родители сразу после капризов дают детям гаджет, чтобы отвлечь. Самое вредное — давать ребёнку телефон, когда он кушает. Хотелось бы, чтобы дошкольникам вообще не давали телефоны. А в школьном возрасте серьёзно контролировать этот процесс и что ребёнок делает в телефоне», — цитирует эксперта «Ямал 1».

Как отметила Акентьева, важно, чтобы родители и сами меньше проводили времени за гаджетами, показывая детям пример.

От переизбытка информации у ребёнка может ухудшиться память, нарушается сон, появляется раздражительность.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова рекомендовала родителям постепенно сокращать время в интернете для ребёнка.