На уроках «Разговоры о важном» в Марий Эл обсудили Дмитрия Менделеева
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА МариМедиа со ссылкой на региональное Минобрнауки.
Дети узнали о фактах из жизни учёного, а также о его профессиональных и жизненных интересах.
Кроме того, учащимся рассказали об изобретениях Менделеева, о достижениях современных российских учёных, создании новых технологий.
Ранее сообщалось, что почётным гостем урока «Разговоры о важном» по случаю Дня российской науки стал один из разработчиков квантового компьютера, научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН Илья Семериков.