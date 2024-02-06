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На уроках «Разговоры о важном» в Марий Эл обсудили Дмитрия Менделеева

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В школах Марий Эл провели уроки «Разговоры о важном», посвящённые Дню российской науки и 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева.
На уроках «Разговоры о важном» в Марий Эл обсудили Дмитрия Менделеева
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА МариМедиа со ссылкой на региональное Минобрнауки.

Дети узнали о фактах из жизни учёного, а также о его профессиональных и жизненных интересах.

Кроме того, учащимся рассказали об изобретениях Менделеева, о достижениях современных российских учёных, создании новых технологий.

Ранее сообщалось, что почётным гостем урока «Разговоры о важном» по случаю Дня российской науки стал один из разработчиков квантового компьютера, научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН Илья Семериков.

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