В УрФО обсудили подготовку к пожароопасному сезону
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев предложил Рослесхозу при проверке регионов формировать критерии, исходя из достаточности подготовленных людей и исправной техники.
Также полпредство предложило МЧС совместно с Минприроды рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения ширины минерализованных полос около населённых пунктов, окружённых лесами, а губернаторам — провести практические занятия по эвакуации.
Кроме того, Якушев предложил рассмотреть возможность создания добровольных пожарных дружин.
Ранее сообщалось, что в Московской области с 15 марта по 30 сентября пройдёт Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!».