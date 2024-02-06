В УрФО обсудили подготовку к пожароопасному сезону

В Кургане прошло совещание, посвящённое подготовке регионов Уральского федерального округа (УрФО) к пожароопасному сезону и предотвращению ЧС.

Об этом сообщает URA.RU.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев предложил Рослесхозу при проверке регионов формировать критерии, исходя из достаточности подготовленных людей и исправной техники.

Также полпредство предложило МЧС совместно с Минприроды рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения ширины минерализованных полос около населённых пунктов, окружённых лесами, а губернаторам — провести практические занятия по эвакуации.

Кроме того, Якушев предложил рассмотреть возможность создания добровольных пожарных дружин.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 15 марта по 30 сентября пройдёт Федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!».