RT в Telegram
Подпишись

В Казани из-за скопившегося снега обрушилась крыша пункта приёма металла

Короткая ссылка
В Казани обрушилась крыша пункта приёма металла из-за скопившегося на ней снега, информирует прокуратура Татарстана.
В Казани из-за скопившегося снега обрушилась крыша пункта приёма металла

«Сегодня днём из-за снеговой нагрузки произошло обрушение крыши здания ООО «Втормет» в Московском районе Казани», — говорится в сообщении.

Ведомство организовало проверку по факту инцидента.

В настоящий момент выясняются все детали произошедшего. 

Как сообщат ТАСС со ссылкой на МЧС России по региону, в результате обрушения крыши есть пострадавшие.

Ранее частичное обрушение перекрытий между этажами в жилом доме в Нахимовском районе Севастополя послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить