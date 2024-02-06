В Казани из-за скопившегося снега обрушилась крыша пункта приёма металла

В Казани обрушилась крыша пункта приёма металла из-за скопившегося на ней снега, информирует прокуратура Татарстана.

«Сегодня днём из-за снеговой нагрузки произошло обрушение крыши здания ООО «Втормет» в Московском районе Казани», — говорится в сообщении.

Ведомство организовало проверку по факту инцидента.

В настоящий момент выясняются все детали произошедшего.

Как сообщат ТАСС со ссылкой на МЧС России по региону, в результате обрушения крыши есть пострадавшие.

Ранее частичное обрушение перекрытий между этажами в жилом доме в Нахимовском районе Севастополя послужило основанием для возбуждения уголовного дела.