В Свердловской области выявили более 40 тысяч случаев ОРВИ за неделю

По данным Роспотребнадзора Свердловской области, в период с 29 января по 4 февраля в регионе выявлено 40,7 тыс. случаев ОРВИ.

Это на 1,2% меньше показателя предыдущей недели, информирует tagilcity.ru.

Из общего числа заболевших за неделю 63% случаев приходятся на несовершеннолетних.

В Екатеринбурге за этот период зафиксировали 17,6 тыс. случая ОРВИ — на 3,1% больше, чем неделей ранее.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.