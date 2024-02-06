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В Свердловской области выявили более 40 тысяч случаев ОРВИ за неделю

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По данным Роспотребнадзора Свердловской области, в период с 29 января по 4 февраля в регионе выявлено 40,7 тыс. случаев ОРВИ.
В Свердловской области выявили более 40 тысяч случаев ОРВИ за неделю
  • РИА Новости

Это на 1,2% меньше показателя предыдущей недели, информирует tagilcity.ru.

Из общего числа заболевших за неделю 63% случаев приходятся на несовершеннолетних.

В Екатеринбурге за этот период зафиксировали 17,6 тыс. случая ОРВИ — на 3,1% больше, чем неделей ранее.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.

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