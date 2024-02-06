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В Подмосковье открыли приём заявок в программу «Земский доктор»

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В Министерстве здравоохранения Московской области заявили о начале приёма заявок на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
В Подмосковье открыли приём заявок в программу «Земский доктор»
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в регионе в 2024 году для работы в медучреждениях планируется привлечь почти 240 специалистов.

В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» специалисты, которые выходят на работу в сельские территории, получают единовременную денежную выплату.

Как рассказала первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, всего с 2012 года, благодаря программе, в подмосковные деревни и сёла трудоустроились более 2,3 тыс. медработников.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на строительство 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) выделят более 185 млн рублей.

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