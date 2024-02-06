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Минтранс Ульяновской области посоветовал не превышать скорость при езде в метель

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В Минтрансе Ульяновской области водителям напомнили о правилах безопасности во время езды при неблагоприятных погодных условиях зимой.
Минтранс Ульяновской области посоветовал не превышать скорость при езде в метель
  • Gettyimages.ru

В ведомстве автовладельцам убедительно порекомендовали иметь при себе насос, буксировочный трос, баллонный ключ и домкрат, а также комплект проводов для «прикуривания» и пуско-зарядное устройство на основе компактной литиевой батареи, пишет mosaica.ru.

Водителям в пути советуют не превышать скорость, сохранять дистанцию, не прижиматься к центру дороги и совершать манёвры с осторожностью.

Знак аварийной остановки нужно ставить на расстоянии 20—30 м от машины и работающих световых приборов, напомнили специалисты.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.

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