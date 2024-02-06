В Челябинской области назвали самые востребованные профессии

В Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области рассказали о самых востребованных профессиях в регионе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«1 февраля 2024 года в базе центров занятости населения региона было 41 403 вакансии, 68% из них — по рабочим специальностям», — заявили в пресс-службе организации.

Также отмечается, что среди медицинского персонала особо требуются хирурги, педиатры, семейные врачи и стоматологи.

Ранее сообщалось, что вакансия инженера стала одной из самых высокооплачиваемых в Курганской области.