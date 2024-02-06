Патрушев заявил о недостаточности темпов внедрения важных российских технологий

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о недостаточности в настоящий момент темпов внедрения критически важных российских технологий и продукции.

Соответствующее заявление Патрушев сделал в Кургане, где проходит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Уральского федерального округа.

«Темпы внедрения критически важных отечественных технологий и продукции остаются пока ещё недостаточными», — отметил он.

По его словам, компании в России всё также продолжают концентрироваться на закупке уже готовых иностранных товаров, используя механизм параллельного импорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столице развивают импортозамещение.