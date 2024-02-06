Патрушев заявил о недостаточности темпов внедрения важных российских технологий
- РИА Новости
Соответствующее заявление Патрушев сделал в Кургане, где проходит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Уральского федерального округа.
«Темпы внедрения критически важных отечественных технологий и продукции остаются пока ещё недостаточными», — отметил он.
По его словам, компании в России всё также продолжают концентрироваться на закупке уже готовых иностранных товаров, используя механизм параллельного импорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столице развивают импортозамещение.