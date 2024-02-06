Рынок «Москва — на волне» посетили более 250 тысяч человек за два месяца
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Лидерами среди реализованной развесной продукции стали краб-стригун опилио и камчатский краб, осётр горячего копчения, стейк мурманского лосося», — отмечается в сообщении.
Рыбный рынок «Москва — на волне» на востоке столицы, недалеко от станций метро «Косино» и «Лермонтовский проспект», был открыт в конце ноября 2023 года мэром Сергеем Собяниным и главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым.
На территории площадью 3 тыс. кв. м расположены торговые ряды, зона хранения с разными температурными режимами, фуд-корты, студия мастер-классов и собственное производство.
Ранее сообщалось, что в Москве производитель готовых блюд нарастил выпуск продукции на 21% в 2023 году.