Половина россиян готовы передать роботам свои бытовые задачи

Новое исследование показало, что 48% россиян хотели бы передать роботам ещё больше домашних дел.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос restore.

Так, 16% респондентов делегировали бы работу на кухне, 15% — развлекательные задачи, 11% — помощь в обучении, 6% — уход за домашними питомцами и 4% — помощь с детьми.

Кроме того, 68% участников опроса сказали, что роботы экономят время и сильно облегчают жизнь. Для 12% респондентов роботы нужны только для развлечений. Не очень доверяют роботам и тщательно контролируют их работу 20% опрошенных.

Ранее сообщалось, что московская компания в 2023 году разработала новинку — сервисного робота антропоморфного типа на базе искусственного интеллекта для различных учреждений в регионах.