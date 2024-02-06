Треть россиян считают мнение окружающих важным при смене профессии

Новое исследование показало, что треть россиян учитывают и считают важным мнение близких и окружающих при принятии решения о смене специальности и карьерном развитии.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Высшее образование» Skillfactory (входит в образовательный холдинг Skillbox Holding Limited) и сервис «Зарплата.ру».

«Кроме того, каждый пятый признался, что поддержка близких облегчила бы процесс смены специальности. Важно помнить, что понимание со стороны близких может быть решающим фактором в сложных решениях о будущем», — сказал директор департамента развития бизнеса и программ высшего образования школы IT-профессий Skillfactory Егор Сорокин.

Также выяснилось, что 18% россиян хоть и учитывают общественное мнение при принятии решений, но оно имеет минимальное значение. Ещё 15% опрошенных полагаются лишь на свои ощущения и опыт, а общественное мнение не играет никакой роли.

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