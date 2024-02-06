Комитет Совфеда поддержал закон о праве регионов запрещать «наливайки»
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
1 февраля Государственная дума России приняла закон о праве регионов запрещать «наливайки».
Власти регионов получают право устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах.
Кроме того, власти регионов смогут ограничивать время продажи алкоголя в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Уточняется, что требование не распространяется на рестораны.