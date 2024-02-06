Комитет Совфеда поддержал закон о праве регионов запрещать «наливайки»

Комитет Совета Федерации России по бюджету и финансовым рынкам в ходе заседания поддержал и рекомендовал одобрить закон о праве властей российских регионов запрещать «наливайки».

Об этом информирует ТАСС.

1 февраля Государственная дума России приняла закон о праве регионов запрещать «наливайки».

Власти регионов получают право устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах.

Кроме того, власти регионов смогут ограничивать время продажи алкоголя в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Уточняется, что требование не распространяется на рестораны.