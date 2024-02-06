СБ России: Патрушев в Кургане проведёт совещание по нацбезопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 6 февраля в Кургане проведёт совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза, передаёт ТАСС. Ранее Патрушев заявил, что прокси-война против России продолжится и после конфликта на Украине.