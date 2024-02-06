СБ России: Патрушев в Кургане проведёт совещание по нацбезопасности
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 6 февраля в Кургане проведёт совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза, передаёт ТАСС.
Ранее Патрушев заявил, что прокси-война против России продолжится и после конфликта на Украине.
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