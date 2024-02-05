Власти ХМАО рассказали об итогах восстановления Макеевки за 2023 год
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Комаровой.
«На 182 объектах инфраструктуры выполнены запланированные объёмы — заменены 2980 м аварийных сетей водоснабжения в микрорайоне «Зелёный», пробурены 34 скважины на воду, что позволило восстановить работу котельных, обеспечить теплом 787 жилых домов; поставили 1907 светильников на 27 улицах; передали ещё 18 единиц дорожно-коммунальной техники, автобус для перевозки детей», — заявила губернатор.
Кроме того, приведён к единому стандарту центральный МФЦ. Для школ закупили компьютеры, литературу и учебники.
Ранее сообщалось, что Тюменский фестиваль детского и юношеского кино проведёт конкурс в ЛНР.