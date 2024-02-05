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Власти ХМАО рассказали об итогах восстановления Макеевки за 2023 год

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров рассказали об итогах восстановления города за 2023 год.
Власти ХМАО рассказали об итогах восстановления Макеевки за 2023 год
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Комаровой.

«На 182 объектах инфраструктуры выполнены запланированные объёмы — заменены 2980 м аварийных сетей водоснабжения в микрорайоне «Зелёный», пробурены 34 скважины на воду, что позволило восстановить работу котельных, обеспечить теплом 787 жилых домов; поставили 1907 светильников на 27 улицах; передали ещё 18 единиц дорожно-коммунальной техники, автобус для перевозки детей», — заявила губернатор.

Кроме того, приведён к единому стандарту центральный МФЦ. Для школ закупили компьютеры, литературу и учебники.

Ранее сообщалось, что Тюменский фестиваль детского и юношеского кино проведёт конкурс в ЛНР.

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