Власти ХМАО рассказали об итогах восстановления Макеевки за 2023 год

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров рассказали об итогах восстановления города за 2023 год.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Комаровой.

«На 182 объектах инфраструктуры выполнены запланированные объёмы — заменены 2980 м аварийных сетей водоснабжения в микрорайоне «Зелёный», пробурены 34 скважины на воду, что позволило восстановить работу котельных, обеспечить теплом 787 жилых домов; поставили 1907 светильников на 27 улицах; передали ещё 18 единиц дорожно-коммунальной техники, автобус для перевозки детей», — заявила губернатор.

Кроме того, приведён к единому стандарту центральный МФЦ. Для школ закупили компьютеры, литературу и учебники.

Ранее сообщалось, что Тюменский фестиваль детского и юношеского кино проведёт конкурс в ЛНР.