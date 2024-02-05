В Ставропольском крае вручили региональные награды 11 учёным

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил региональные награды 11 учёным. Церемония прошла в аграрном вузе, она была посвящена Дню российской науки.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

«Уверен, что дальнейшая селекционная работа, которая ведётся исследователями университета, открытия и достижения в других прикладных сферах науки, поможет не только сохранить лидерство России в производстве и импорте сельхозпродукции, но и выйти на новый виток развития», — сказал Владимиров.

В частности, медали «За доблестный труд» I степени удостоен директор института ветеринарии и биотехнологий Валентин Скрипкин.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) появится межвузовский кампус в рамках национального проекта «Наука и университеты».