Садовую улицу в Петербурге перекроют до середины марта из-за ремонта

Садовую улицу в Санкт-Петербурге перекроют из-за ремонта трамвайных путей. Работы будут проходить с 6 февраля по 15 марта.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ).

Движение транспорта будет закрыто на участке от набережной реки Мойки до Инженерной улицы.

Объезд будет доступен по Инженерной улице, улице Белинского, Моховой улице, улице Пестеля, набережной реки Мойки, Царицынскому проезду, набережной канала Грибоедова и Невскому проспекту.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.