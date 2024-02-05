Адвокат обжаловал арест жителя Нижнего Новгорода по делу о пропаганде ЛГБТ
- РИА Новости
Об этом сообщил адвокат Артём Никитин.
«Мы сегодня подали жалобу — ходатайствуем о прекращении дела за отсутствием события административного правонарушения», — цитирует его РИА Новости.
Ранее жителя города Волжского Волгоградской области оштрафовали за символику ЛГБТ в социальных сетях.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.