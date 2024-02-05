Адвокат обжаловал арест жителя Нижнего Новгорода по делу о пропаганде ЛГБТ

Защита жительницы Нижнего Новгорода, приговорённой к пяти суткам административного ареста по делу о пропаганде ЛГБТ*, обжаловала решение суда.

Об этом сообщил адвокат Артём Никитин.

«Мы сегодня подали жалобу — ходатайствуем о прекращении дела за отсутствием события административного правонарушения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее жителя города Волжского Волгоградской области оштрафовали за символику ЛГБТ в социальных сетях.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.