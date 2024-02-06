Гастроэнтеролог Харитонов высказался об эффективности гастропротекторов

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов высказался об эффективности лекарств-гастропротекторов, которые могут быть назначены для «прикрытия» слизистой желудка.

«Есть пациенты из групп риска, для которых оправдано назначение таких средств, чтобы снизить риск желудочно-кишечных кровотечений в случае приёма ряда лекарств: обезболивающих, антиагрегантов и антикоагулянтов, стероидных гормонов», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, перед назначением таких средств врачи должны оценить факторы риска, в том числе возраст пациента, саму комбинацию лекарств, наличие или отсутствие язвенной болезни.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России, профессор, академик РАН, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Минздрава РФ Сергей Авдеев рассказал об отличиях хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) от других хронических заболеваний дыхательной системы — бронхита, эмфиземы.