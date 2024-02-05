В Москве вырос уровень выявляемости онкозаболеваний

В Москве вырос уровень выявляемости онкологических заболеваний, заявила заммэра Анастасия Ракова.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Мы наблюдаем высокие результаты по конкретным видам помощи: выявление онкологии шейки матки на нулевой стадии в прошлом году увеличилось почти в два раза — с 463 случаев до 903», — отметила Ракова.

По её словам, в 98% случаев результаты гистологического исследования доступны в течение пяти дней.

Кроме того, опухоли ЖКХ стали выявлять на нулевой стадии в полтора раза чаще.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», гранты на разработку и внедрение современных методов онкологических заболеваний получат три стационара в Москве. Это Центр детской гематологии и онкологии Морозовский больницы, центр специализированной медпомощи детям имени Войно-Ясенецкого и ГКОБ №1.