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Оставившего собаку на вокзале жителя Уфы привлекут к ответственности

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Жителя Уфы, который оставил американского стаффордширского терьера на железнодорожном вокзале, привлекут к ответственности.
Оставившего собаку на вокзале жителя Уфы привлекут к ответственности
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

«Хозяин собаки, бросивший её на вокзале, будет привлечён к ответственности», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Уфе мужчина оставил американского стаффордширского терьера на железнодорожном вокзале, думая, что его не пустят с ним в поезд.

Сотрудники правоохранительных органов забрали питомца в отдел, установили личность хозяина и передали пса родственникам мужчины.

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