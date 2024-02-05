Оставившего собаку на вокзале жителя Уфы привлекут к ответственности

Жителя Уфы, который оставил американского стаффордширского терьера на железнодорожном вокзале, привлекут к ответственности.

Об этом сообщили в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

«Хозяин собаки, бросивший её на вокзале, будет привлечён к ответственности», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Уфе мужчина оставил американского стаффордширского терьера на железнодорожном вокзале, думая, что его не пустят с ним в поезд.

Сотрудники правоохранительных органов забрали питомца в отдел, установили личность хозяина и передали пса родственникам мужчины.