На Ставрополье самыми высокооплачиваемыми стали представители рабочих профессий

В Ставропольском крае самые высокие заработные платы предлагают рабочим — водителям, курьерам, токарям, фрезеровщикам и сварщикам.

Об этом пишет newstracker.ru со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.

Так, согласно данным, машинистам работодатели готовы предложить до 113 тыс. рублей ежемесячно, токарям и фрезеровщикам — 107 тыс. рублей, курьерам — 96 тыс. рублей.

Сварщикам обещают 88 тыс. рублей, прорабам — 79 тыс. рублей, водителям — 73 тыс. рублей.

Кроме того, высокие зарплаты отмечаются у агрономов, зоотехников и маляров.

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