Педагог с Ямала представит округ на конкурсе «Педагогический дебют — 2024»

Учитель начальных классов Тарко-Салинской школы-интерната Николай Поломошнов представит Ямал в очном этапе всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2024».

Педагог стал победителем в номинации «Молодые учителя», сообщает «Ямал 1».

Очный этап конкурса запланирован на март 2024 года и пройдёт в Санкт-Петербурге.

Ранее в Ульяновске рассказали об итогах городского конкурса «Учитель года».