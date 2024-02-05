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Педагог с Ямала представит округ на конкурсе «Педагогический дебют — 2024»

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Учитель начальных классов Тарко-Салинской школы-интерната Николай Поломошнов представит Ямал в очном этапе всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2024».
Педагог с Ямала представит округ на конкурсе «Педагогический дебют — 2024»
  • РИА Новости

Педагог стал победителем в номинации «Молодые учителя», сообщает «Ямал 1».

Очный этап конкурса запланирован на март 2024 года и пройдёт в Санкт-Петербурге.

Ранее в Ульяновске рассказали об итогах городского конкурса «Учитель года».

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