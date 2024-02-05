Спасатели обнаружили фрагменты рухнувшего вертолёта Ми-8 на дне Онежского озера
- РИА Новости
«Спасатели обнаружили на дне Онежского озера фрагменты вертолёта Ми-8», — написал он в своём Telegram-канале.
Парфенчиков уточнил, что в районе 15:00 на месте крушения начал работать подводный робот. На глубине 42 м он обнаружил сильно повреждённый корпус вертолёта.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 перестал выходить на связь в Карелии.
Позже место крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии нашли по сигналу мобильного телефона.