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Житель Новосибирска подрался с подростками на катке

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Сотрудники полиции Новосибирска проводят проверку по факту драки на одном из катков между мужчиной и подростками, заявили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Житель Новосибирска подрался с подростками на катке
  • РИА Новости

Сообщается, что к правоохранителям из медицинского учреждения поступила информация об обратившихся подростках с травмами, передаёт РИА Новости.

«Сотрудниками полиции несовершеннолетние опрошены, от их законных представителей приняты заявления», — рассказали в МВД.

Кроме того, подросткам выдали направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что два жителя Удмуртии подрались на глазах у ребёнка из-за парковки.

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