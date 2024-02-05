Житель Новосибирска подрался с подростками на катке

Сотрудники полиции Новосибирска проводят проверку по факту драки на одном из катков между мужчиной и подростками, заявили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сообщается, что к правоохранителям из медицинского учреждения поступила информация об обратившихся подростках с травмами, передаёт РИА Новости.

«Сотрудниками полиции несовершеннолетние опрошены, от их законных представителей приняты заявления», — рассказали в МВД.

Кроме того, подросткам выдали направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что два жителя Удмуртии подрались на глазах у ребёнка из-за парковки.