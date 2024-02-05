Житель Новосибирска подрался с подростками на катке
- РИА Новости
Сообщается, что к правоохранителям из медицинского учреждения поступила информация об обратившихся подростках с травмами, передаёт РИА Новости.
«Сотрудниками полиции несовершеннолетние опрошены, от их законных представителей приняты заявления», — рассказали в МВД.
Кроме того, подросткам выдали направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что два жителя Удмуртии подрались на глазах у ребёнка из-за парковки.