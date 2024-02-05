Карьерный консультант Дзюба перечислила причины переработок сотрудников
- Gettyimages.ru
В первую группу можно включить обстоятельства, которые зависят от самого сотрудника, к примеру неумение грамотно распределять рабочее время, неумение отказывать или страх перед увольнением, рассказала она в беседе с RuNews24.
Вторая группа объединяет обстоятельства, напрямую зависящие от руководства компании: бюрократия и строгие дедлайны, привычка затягивать рабочие процессы и необъективная оценка объёмов и сроков выполнения задач.
Кроме того, есть факторы, которые не зависят ни от одного из этих моментов, отметила Дзюба. В их числе сезонность (например, в сельхозсфере) или иные внешние обстоятельства, влияющие на рынок.
Ранее сообщалось об исследовании, которое показало, что большинство россиян (75%) время от времени испытывают сильное утомление и усталость во время или после работы.