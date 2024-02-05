Карьерный консультант Дзюба перечислила причины переработок сотрудников

Карьерный консультант центра карьеры университета «Синергия» Алина Дзюба назвала три группы факторов, которые приводят к переработкам сотрудников на рабочем месте.

В первую группу можно включить обстоятельства, которые зависят от самого сотрудника, к примеру неумение грамотно распределять рабочее время, неумение отказывать или страх перед увольнением, рассказала она в беседе с RuNews24.

Вторая группа объединяет обстоятельства, напрямую зависящие от руководства компании: бюрократия и строгие дедлайны, привычка затягивать рабочие процессы и необъективная оценка объёмов и сроков выполнения задач.

Кроме того, есть факторы, которые не зависят ни от одного из этих моментов, отметила Дзюба. В их числе сезонность (например, в сельхозсфере) или иные внешние обстоятельства, влияющие на рынок.

Ранее сообщалось об исследовании, которое показало, что большинство россиян (75%) время от времени испытывают сильное утомление и усталость во время или после работы.