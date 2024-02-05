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В Татарстане 409 км автодорог отремонтировали по нацпроекту в 2023 году

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В Татарстане в 2023 году провели капитальный ремонт 409 км автодорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В Татарстане 409 км автодорог отремонтировали по нацпроекту в 2023 году
  • РИА Новости

Это на 139 км больше, чем годом ранее, информирует ГТРК «Татарстан».

На эти цели в республике потратили 248,7 млрд рублей в минувшем году.

Доля региональных дорог, соответствующих стандартам, увеличилась до 51%.

Кроме того, в прошлом году муниципалитеты республики получили 119 новых автобусов.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.

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