В Татарстане 409 км автодорог отремонтировали по нацпроекту в 2023 году
- РИА Новости
Это на 139 км больше, чем годом ранее, информирует ГТРК «Татарстан».
На эти цели в республике потратили 248,7 млрд рублей в минувшем году.
Доля региональных дорог, соответствующих стандартам, увеличилась до 51%.
Кроме того, в прошлом году муниципалитеты республики получили 119 новых автобусов.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, открытие которой запланировано на 2026 год.