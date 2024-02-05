Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала об уроках татаро-монгольского ига, актуальных для России сейчас.

Как подчеркнула главред RT, катастрофическое поражение в битве на реке Калке и последующее нашествие Батыя были обусловлены несогласованностью действий, соперничеством и амбициями русских князей.

«Ввергнуть Россию в хаос и мрак можем, к сожалению, только мы сами. И делали это не раз в нашей истории. Поэтому, пожалуйста, давайте будем мудрее, чем наши князья 800 лет назад», — сказала Симоньян.

Вместе с этим русские города — Владимир, Новгород, Киев — «были больше и более развитыми, чем лучшие города Европы в тот момент», подчеркнула она.

Президент Владимир Путин ранее назвал единство и сплочённость российского народа залогом успехов и побед страны.