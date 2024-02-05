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В Москве приведут в порядок участок Симоновской набережной

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В Москве благоустроят участок Симоновской набережной. Столичные власти утвердили соответствующую документацию.
В Москве приведут в порядок участок Симоновской набережной
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал столичного правительства.

«Площадь участка Симоновской набережной на юге Москвы, где пройдёт благоустройство, составит почти 14 тыс. кв. м», — уточнил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Этот участок прилегает к ЖК. Специалисты реконструируют подпорную стену, наружное и архитектурное освещение, сеть дождевой канализации, а также проведут благоустройство территории.

Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.

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