В Москве приведут в порядок участок Симоновской набережной

В Москве благоустроят участок Симоновской набережной. Столичные власти утвердили соответствующую документацию.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал столичного правительства.

«Площадь участка Симоновской набережной на юге Москвы, где пройдёт благоустройство, составит почти 14 тыс. кв. м», — уточнил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Этот участок прилегает к ЖК. Специалисты реконструируют подпорную стену, наружное и архитектурное освещение, сеть дождевой канализации, а также проведут благоустройство территории.

Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.