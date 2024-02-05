В Москве приведут в порядок участок Симоновской набережной
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный портал столичного правительства.
«Площадь участка Симоновской набережной на юге Москвы, где пройдёт благоустройство, составит почти 14 тыс. кв. м», — уточнил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Этот участок прилегает к ЖК. Специалисты реконструируют подпорную стену, наружное и архитектурное освещение, сеть дождевой канализации, а также проведут благоустройство территории.
Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.