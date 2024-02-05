Министр ЧС ЛНР погиб в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
- РИА Новости
Об этом заявил в беседе с ТАСС представитель ведомства.
Удар по пекарне в Лисичанске произошёл 3 февраля.
По словам представителя МЧС республики, в числе погибших был министр Алексей Потелещенко.
Лисичанск подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины вечером 3 февраля. Жертвами удара стали 28 человек, включая ребёнка.
Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова заявила, что направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ, о жертвах и пострадавших в ООН и Международный комитет Красного Креста.