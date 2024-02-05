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Министр ЧС ЛНР погиб в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске

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Министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики погиб в результате удара Вооружённых сил Украины по пекарне в Лисичанске.
Министр ЧС ЛНР погиб в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
  • РИА Новости

Об этом заявил в беседе с ТАСС представитель ведомства. 

Удар по пекарне в Лисичанске произошёл 3 февраля. 

По словам представителя МЧС республики, в числе погибших был министр Алексей Потелещенко.

Лисичанск подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины вечером 3 февраля. Жертвами удара стали 28 человек, включая ребёнка.

Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова заявила, что направит данные об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ, о жертвах и пострадавших в ООН и Международный комитет Красного Креста.

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