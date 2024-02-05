RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкину представят доклад о ненадлежащем содержании музея в Тульской области

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по факту ненадлежащего содержания дома-музея героя Гражданской войны Н.А. Руднева в селе Люторичи Тульской области.
Бастрыкину представят доклад о ненадлежащем содержании музея в Тульской области
  • © СК РФ

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на информационный центр СК России.

Отмечается, что музей находится в заброшенном состоянии, в здании хаотично разбросаны книги и портреты полководцев, а мемориальная доска в память о Рудневе выцвела и треснула.

Ранее данная ситуация уже ставилась Бастрыкиным на контроль, однако уголовное дело со временем было прекращено. Теперь жители села в очередной раз обратились в СК по данному факту.

Повторный доклад Бастрыкину представит руководитель СУ СК России по Тульской области Владимир Усов.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем состоянии больницы в городе Ишиме Тюменской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить