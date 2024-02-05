Бастрыкину представят доклад о ненадлежащем содержании музея в Тульской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по факту ненадлежащего содержания дома-музея героя Гражданской войны Н.А. Руднева в селе Люторичи Тульской области.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на информационный центр СК России.

Отмечается, что музей находится в заброшенном состоянии, в здании хаотично разбросаны книги и портреты полководцев, а мемориальная доска в память о Рудневе выцвела и треснула.

Ранее данная ситуация уже ставилась Бастрыкиным на контроль, однако уголовное дело со временем было прекращено. Теперь жители села в очередной раз обратились в СК по данному факту.

Повторный доклад Бастрыкину представит руководитель СУ СК России по Тульской области Владимир Усов.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем состоянии больницы в городе Ишиме Тюменской области.