Портал «Узнай Москву» посетили 5 млн человек в 2023 году
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий Москвы.
Отмечается, что по сравнению с 2022 годом число пользователей возросло вдвое.
Самым популярным разделом сервиса стали «Здания»: более 1 млн человек захотели узнать факты о московских памятниках архитектуры.
В минувшем году проект отметил своё десятилетие.
Ранее «Радио 1» сообщало, что проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» победил в номинации «Основные бизнес-процессы, госуправление/социальные институты» Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023».