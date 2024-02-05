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Портал «Узнай Москву» посетили 5 млн человек в 2023 году

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Количество посетителей портала «Узнай Москву» по итогам 2023 года увеличилось почти на 3 млн по сравнению с 2022-м.
Портал «Узнай Москву» посетили 5 млн человек в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий Москвы.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом число пользователей возросло вдвое.

Самым популярным разделом сервиса стали «Здания»: более 1 млн человек захотели узнать факты о московских памятниках архитектуры.

В минувшем году проект отметил своё десятилетие.

Ранее «Радио 1» сообщало, что проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» победил в номинации «Основные бизнес-процессы, госуправление/социальные институты» Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023».

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