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В Башкирии рассказали о подготовке к пожароопасному сезону

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В Министерстве лесного хозяйства Башкирии рассказали о подготовке к пожароопасному сезону 2024 года.
В Башкирии рассказали о подготовке к пожароопасному сезону
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на ведомство.

«В текущем году в целях обеспечения мониторинга пожарной опасности в лесах запланировано проведение авиапатрулирования с охватом площади четыре миллиона гектаров с налётом 710 часов и наземное патрулирование на площади 1,6 млн га», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что для раннего обнаружения лесных пожаров будет вестись круглосуточный мониторинг с помощью систем «Лесоохранитель».

Для лесопожарных станций приобретут технику на сумму 39,4 млн рублей, что позволит довести уровень их оснащённости до утверждённых нормативов.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе начали подготовку к пожароопасному сезону, который продлится с 10 мая по 1 октября.

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