Юрист Панеях рассказала, как вернуть деньги за детские курсы и кружки

Генеральный директор юридической компании «Панеях и партнёры» Наталья Абрамова-Панеях рассказала, как добиться возврата денег за некачественное образование для ребёнка в кружках, секциях или на курсах.

Прежде всего, можно попробовать урегулировать конфликт в претензионном (досудебном) порядке, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

Начать следует с подачи в адрес организатора обучения претензии в письменном виде. В тексте следует описать ситуацию, перечислить факты нарушения условий договора, обозначить отказ от него и потребовать возврата денег. Претензию лучше направить заказным письмом, отметила Панеях.

По её словам, если в течение десяти дней организация не предоставила ответа либо отказала в возврате средств, можно обратиться в суд.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столичных колледжах увеличат приём на бюджетные места. По его словам, это позволит оканчивающим 9-й класс получить свободные места и рабочие специальности.