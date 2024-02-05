В Челябинской области более тысячи семей получили жильё по договору соцнайма

В Челябинской области в 2023 году возросло число семей, получивших жильё по договорам социального найма, — в 1,8 раза по сравнению с 2022 годом и в 2,5 раза по сравнению с 2021-м.

По итогам года жильё получила 1081 челябинская семья, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу контрольно-счётной палаты (КСП) региона.

«Среди субъектов УрФО Челябинская область находится на третьем месте по данному показателю», — уточнили в ведомстве.

По данным КСП, лидирует в рейтинге Свердловская область, где в 2023 году социальное жильё получили 2314 семей. На втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ — 2016 семей.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.