RT в Telegram
Подпишись

Россияне рассказали о критериях работы мечты

Короткая ссылка
Новое исследование выяснило предпочтения россиян при выборе работы.
Россияне рассказали о критериях работы мечты
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис hh.ru.

Так, карьера в частной компании интересует 49% опрошенных. Почти треть респондентов (27%) готовы работать в госсекторе, а каждый пятый (20%) предпочёл бы открыть ИП, стать самозанятым или уйти во фриланс.

Также стало известно, что 34% опрошенных в Калининградской области считают 2024 год позитивным для своей карьеры, передаёт «Янтарный край». Об этом говорят представители сфер «Управление персоналом, тренинги», «Высший и средний менеджмент» и «Производство, сервисное обслуживание».

В стабильном положении на рынке труда уверены 29% респондентов из розничной торговли и закупок, а также работники транспортно-логистической сферы.

Ранее в Тюменской области назвали самые популярные вакансии в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить