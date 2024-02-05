Россияне рассказали о критериях работы мечты

Новое исследование выяснило предпочтения россиян при выборе работы.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис hh.ru.

Так, карьера в частной компании интересует 49% опрошенных. Почти треть респондентов (27%) готовы работать в госсекторе, а каждый пятый (20%) предпочёл бы открыть ИП, стать самозанятым или уйти во фриланс.

Также стало известно, что 34% опрошенных в Калининградской области считают 2024 год позитивным для своей карьеры, передаёт «Янтарный край». Об этом говорят представители сфер «Управление персоналом, тренинги», «Высший и средний менеджмент» и «Производство, сервисное обслуживание».

В стабильном положении на рынке труда уверены 29% респондентов из розничной торговли и закупок, а также работники транспортно-логистической сферы.

Ранее в Тюменской области назвали самые популярные вакансии в 2023 году.